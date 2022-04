5 மணி நேரத்தில் காத்துவாக்குல இன்டர்நெட்டில் லீக்கான KRK...இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா?

சென்னை : தியேட்டரில் ரிலீசான வெறும் 5 மணி நேரத்திற்குள் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் முழு படமும் இன்டர்நெட்டில் லீக்காகி உள்ளது. என்ன இவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்காங்க என அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டு போய் உள்ளனர்.

டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள படம் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல். ரொமான்டிக் காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் சமந்தாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Vignesh Shivan's Kaathuvakula Rendu Kaadhal full movie leaked in piracy with in 5 hours of theatrical release. This is not a new one. Usually all movies are leaked in piracy with in 24 hours. But still no one from tamil cinema questioned or try to stop this.