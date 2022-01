அரியர் கிளியர் பண்ணுற கஷ்டத்தை சொல்லும் படம்...டைட்டில் என்ன தெரியுமா ?

"காவல்துறை உங்கள் நண்பன்" திரைக்குழு "ஃபிரண்ட்ஷிப் காமெடி" ( FRI-COM ) எனும் புதுவகை ஜானரில் முதல்முறையாக "பி.ஈ. பார்" (B.E. BAR) திரைப்படத்தை உருவாக்குகிறது.

காவல் துறை உங்கள் நண்பன் திரைப்படம் அதன் தீவிரமான கருத்து, ஈர்க்கும் கதை அமைப்பு மற்றும் நடிகர்களின் அற்புத நடிப்பிற்காக அனைவராலும் பெருமளவில் பாராட்டப்பட்டது. இந்த திறமைமிகுந்த திரைக்குழுவினர், "பி.ஈ. பார்" (B.E. BAR) என்ற தலைப்பில் தங்கள் இரண்டாவது திரைப்பட பயணத்தை தற்போது துவக்கியுள்ளனர்.

காமெடி, குடும்ப சென்டிமெண்டில் ஸ்கோர் செய்துள்ள வேலன் படம்

English summary

Kaavalthurai ungal nanbal movie team's next movie titled as B.E.BAR. This movie is discussed about engineering college students who struggled to clear their arrears. This is fully friendship - comedy movie.