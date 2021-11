ஜப்பானில் ரிலீஸ் ஆகும் கார்த்தியின் கைதி படம்... என்ன டைட்டில்னு பாருங்க!

சென்னை: கார்த்தி நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் ஹிட்டான கைதி திரைப்படம் ஜப்பானில் ரிலீஸ் செய்யப்படவுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகர் கார்த்தி. ஆக்ஷன், கிராமத்து கதை என எந்த மாதிரியான ரோல் என்றாலும் பட்டையை கிளப்பி வருகிறார்.

கார்த்தி நடிப்பில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் கைதி. இந்தப் படத்தை மாநகரம் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார்.

English summary

Kaithi movie will be released in Jappan. On 19th of this month, Kaithi movie will be released in Jappan in the name of Kaithi Dilli.