இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பில் காஜல் அகர்வால்: குதிரையில் கெத்தாக ரீ-என்ட்ரி கொடுத்து அசத்தல்

சென்னை: கமல் - ஷங்கர் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியது.

இந்தியன் 2 திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு ஜோடியாக காஜல் அகர்வால் நடிக்கிறார்.

குழந்தை பிறந்து 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்தியன் 2 படத்திற்காக ரெடியாகி வருகிறார் காஜல் அகர்வால்.

துணிவு.. இதுதான் ஏகே 61 படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டைட்டிலா? ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே லீக் ஆகிடுச்சா?

English summary

Kajal Aggarwal is playing the female lead for Kamal in Indian 2. The shooting of the film has resumed after a gap of several months. Kajal Aggarwal mentioned in her Instagram post that she participated