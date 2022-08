இந்தியன் 2 லிருந்து விலகினேனா யார் சொன்னது?...நச்சு பதிலுடன் அப்டேட் கொடுத்த காஜல் அகர்வால்

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், காஜல் அகர்வால், பிரியா பவானிசங்கர், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வந்த படம் இந்தியன் 2. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது.

படத்தின் 40 சதவீதம் ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்டு விட்ட நிலையில், கொரோனா, லாக்டவுன், வழக்கு போன்ற பல காரணங்களால் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. மீண்டும் எப்போது ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.

ஆனால் இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் இந்தியன் 2 படம் எப்போது துவங்கப்படும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக கேட்டு வருகின்றனர். ஆனால் டைரக்டர் ஷங்கர், தற்போது ராம்சரண் நடிக்கும் ஆர்சி 15 படத்தை பிஸியாக இயக்கி வருகிறார்.

அந்த ஒரு பெயரால் திடீரென டிரெண்டான அதிதி ஷங்கர்....ஏன் அப்படி என்ன ஆச்சு?

English summary

Recently some rumours said that Deepika padukone would pair with Kamal in Indian 2 instead of Kajal Aggarwal. But today in insta discussion, Kajal Aggarwal clarified that they would resume Indian 2 shooting from September 13th. Fans makes trending in social media.