ரசிகர்களை சூடாக்கிய காஜல் அகர்வால்... ஒரேயொரு லிப் லாப் கிஸ்... அதுவும் யார்கூடன்னு பாருங்க!

தைபே: தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக கலக்கி வருகிறார் காஜல் அகர்வால்.

சினிமாவில் பிஸியான நடிகையாக வலம் வந்த போதே கெளதம் கிட்ச்லு என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார்.

காஜல் அகர்வாலுக்கும் கெளதம் கிட்ச்லுக்கும் 2020ம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்னர் குழந்தையும் பிறந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது சீனா சென்றுள்ள காஜல் அகர்வால் அங்கு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாவில் ஷேர் செய்துள்ளார்.

அம்மாவைப் போலவே அழகு..முதல் முறையாக குழந்தை முகத்தை ரசிகர்களுக்கு காட்டிய காஜல் அகர்வால்!

English summary

Leading actress Kajal Aggarwal celebrated Christmas with her family. Then the photo of her giving lip lock kiss to her husband is going viral.