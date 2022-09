கத்தியை வச்சிக்கிட்டு களரி சண்டையை காஜல் எப்படி போடுறாங்க பாருங்க.. வெயிட்டா உருவாகும் இந்தியன் 2!

சென்னை: திருமணம் முடிந்து குழந்தையை பார்த்துக் கொள்ளும் காஜல் அகர்வால் இந்தியன் 2 படத்துக்காக குதிரையேற்றம், களரி சண்டை என தூள் கிளப்பி வருகிறார்.

இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து வரும் இந்தியன் 2 திரைப்படம் 1.5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் துவங்கி உள்ளது.

இந்த படத்தில் சித்தார்த், பாபி சிம்ஹா, ரகுல் ப்ரீத் சிங், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

அடேங்கப்பா 150 கோடியா.. இந்தியன் 2 படத்துக்காக இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கப் போறாரா கமல்?

Kajal Aggarwal practices Kalari fight for Indian 2 video goes trending in social media. Actress Kajal Aggarwal who roped for Indian 2 at 2017 done her marriage and giving birth and rejoin the Indian 2 sets now.