ரெடியா இருங்க.. தேதி குறிச்சாச்சு.. சிம்பு - வெற்றி மாறன் படம்.. புரோமோ ரிலீஸ் தேதியைச் சொன்ன கலைப்புலி தாணு!

By

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்கள் பலரும் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கும் படத்தின் அப்டேட் என்றால் அது வெற்றி மாறன் மற்றும் சிம்பு படத்தின் அப்டேட்டைக் கூறலாம். தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிக்க, சிம்பு நடிக்க வெற்றி மாறன் இந்த படத்தின் கதை திரைக்கதையை எழுதி இயக்குகிறார். இப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தின் அப்டேட்க்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்க, படத்தின் புரோமோ எப்போது ரிலீஸ் என்ற தகவலை தயாரிப்பாளர் தாணு அறிவித்துள்ளார். அதுவும் இந்த அறிவிப்பை அவர் தனது ஸ்டைலில் அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளார்.

Kalaipuli S Thanu Annouced Vetri Maaran And STR Simbu Movie Promo Release on October 4th

இந்த படத்தின் புரோமோ சில மாதங்களுக்கு முன்னர் படமாக்கப்பட்டது. இந்த படமும் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் ஏற்கனவே வெளியான வட சென்னை படமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே காலகட்டத்தில் நடைபெறும் கதை என்று வெற்றி மாறன் ஏற்கனவே தெரிவித்தார். இன்னும் படத்தின் பெயர் அறிவிக்காததால், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டு உள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தின் புரோமோவை வரும் அக்டோபர் மாதம் 4ஆம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு முடிவெடுத்துள்ளது என தயாரிப்பாளர் தாணு அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

