இப்படி ஒரு வில்லனை பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க...யாரை சொல்றார் தாணு ?

சென்னை : ரஜினி, விஜய், தனுஷ் உள்ளிட்ட பல டாப் ஹீரோக்களின் படங்களை தயாரித்துள்ளது கலைப்புலி எஸ்.தாணுவின் வி கிரியேஷன்ஸ். தற்போது தனுஷின் நானே வருவேன், சூர்யா நடிக்கும் வாடிவாசல் படங்களை தயாரித்து வருகிறார் தாணு.

இதற்கு முன் தனுஷ் நடித்த அசுரன், கர்ணன் போன்ற படங்களையும் தாணு தான் தயாரித்திருந்தார். தற்போது இவர் தயாரித்துள்ள நானே வருவேன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது. இந்த படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமத்தை சன் டிவி வாங்கி உள்ளது.

டைரக்டர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் நானே வருவேன்.மயக்கம் என்ன படத்திற்கு பிறகு மீண்டும் செல்வராகவன்-தனுஷ் இணைந்துள்ள படம் இது. இந்த படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

வரலாற்றை மாற்ற விரும்பிய மணிமேகலை.. அட்வான்டேஜ் டாஸ்கில் கோலாகலம்!

English summary

In his recent interview, Kalaipuli S.Thanu shared his reactions about Dhanush starred Naane Varuven movie. He said that tamil cinema never ever seen such a Villain like Dhanush. He expressed extraordinary performance in climax. Definetly fans will celebrate this movie.