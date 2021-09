உடம்பு முழுவதும் காயம்.. கெத்தாக வெளியான அரவிந்த் சாமியின் "கள்ளபார்ட்" ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

சென்னை : பெண்கள் அதிகம் விரும்பும் ஹீரோவாக இருந்து சித்தார்த் அபிமன்யூ என்ற நெகட்டிவ் ரோல் மூலம் மீண்டும் ரீ என்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகர் அரவிந்த் சாமி.

இப்பொழுது பல திரைப்படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். அந்தவகையில் சதுரங்க வேட்டை 2, வணங்காமுடி,கள்ளபார்ட், நரகாசூரன் ஆகிய திரைப்படங்கள் அரவிந்த் சாமிக்கு ரிலீசாக உள்ளது.

தேசங்கள், மொழிகளை கடந்து புதிய வரலாறு... சாதனை படைத்த த்ரிஷ்யம்

இந்த நிலையில் இயக்குனர் ராஜபாண்டி இயக்கத்தில் அரவிந்த்சாமி நடித்துள்ள கள்ளபார்ட் படத்தின் மிரட்டலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கிக் கொண்டுள்ளது.

English summary

Kallapart movie first look has been released. . In that Aravindsamy is a man with a cut wound all over his body, holding a cigarette in his mouth and restraining himself in his hand.