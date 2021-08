நான் ஆபாச படங்களில் நடிக்க காரணமே என் குருநாதர் ராஜ் குந்த்ரா தான்.. குண்டைப் போட்ட பிரபல நடிகை!

மும்பை: ஆபாச படங்களில் தன்னை நடிக்க உசுப்பேற்றி விட்டதே எனது குருநாதர் ராஜ் குந்த்ரா தான் என பிரபல நடிகை அளித்துள்ள பேட்டி பாலிவுட்டில் இடியாய் இறங்கி இருக்கிறது.

தனது கணவர் ஆபாச படங்களை தயாரிக்கவில்லை என வாதிட்டு வந்த நடிகை ஷில்பா ஷெட்டிக்கு நடிகை ஷெர்லின் சோப்ராவின் இந்த பேட்டி மேலும், பிரச்சனையை உண்டாக்குவது நிச்சயம்.

குடும்பத் தலைவிகளிடையே சீரியல்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் நல்லாதா? கெட்டதா?... அலசும் அஷ்வின் !

ஆபாச படங்களை தயாரித்து மொபைல் செயலிகளில் வெளியிட்டதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர் ராஜ் குந்த்ரா கடந்த ஜூலை 16ம் தேதி மும்பை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Kama Sutra 3D movie actress Sherly Chopra reveals Raj Kundra made her do adult contents and also she mentioned he was her mentor too in her latest interview.