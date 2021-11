கமலுக்கு கொரோனா...மருத்துவனையில் தனிமையில் உள்ளார்

சென்னை : கமல் தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வரும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் நான்காம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு நவம்பர் 17 ம் தேதி கோவையில் துவங்கி வருகிறார்.

ஒரு மாதம் நடைபெறும் இந்த படப்பிடிப்புடன் விக்ரம் படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைய உள்ளது. இதில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் இணைந்து நடிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டது.

English summary

Kamal confirms that he was affected of covid 19 symptoms in twitter. now he was admitted in hospital and quarantine himself. after heared this fans wish for his speedy recovery.