சென்னை: இந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான கமல்ஹாசனின் மகள்களான ஸ்ருதி ஹாசன், அக்‌ஷரா ஹாசன் இருவரும் படங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ, ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கமல் கந்துகொண்டார்.

அப்போது கமலுடன் எடுத்துக்கொண்ட போட்டோவை வெளியிட்டுள்ள அக்‌ஷரா ஹாசன், அப்பா குறித்து க்யூட்டான கேப்ஷன் போட்டுள்ளார்.

Kamal is excited about the mega success of the movie Vikram. Recently he attended the trailer launch of Ponniyin Selvan. Akshara Haasan has posted this on Instagram and has posted a cute caption about father Kamal. Now Kamal and his daughter Akshara Haasan's photo is trending.