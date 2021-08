ஒரே படத்தில் இணையும் கமல், சூர்யா... ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர், எழுத்தாளர், தயாரிப்பாளர், அரசியல்வாதி, நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் என சொல்லிக் கொண்டே போகும் அளவிற்கு பல முகங்களைக் கொண்டவர் கமல். சமீபத்தில் தனது திரையுலக பயணத்தில் 62 ஆண்டுகளை அவர் நிறைவு செய்தார்.

சிவாஜிக்கு பிறகு நடிப்பென்றாலே அது கமல் தான் எனும் அளவிற்கு இந்திய சினிமாவில் தனது பங்களிப்பை முழுவதுமாக கொடுத்தவர். பலருக்கு நடிப்பில் குருவாக இருப்பவர் கமல். பல புதுமைகளையும், நுணுக்கங்களையும் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் கமல் தான்.

English summary

kamal and suriya unite in new movie soon. this movie will direct by famous malayalam director amal neeraj. he seroiusly worked to make this new movie story.