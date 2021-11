நிரூப் ஒரு ஹ்யுமனாய்டு ரோபோ... மீண்டும் அபிஷேக்கிடம் ரெவ்யூ கேட்ட கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 50 வது நாளை எட்டி உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பம் முதலே அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்டதும், அதிகம் வெறுப்பை சம்பாதித்ததும், கன்டென்ட் கொடுத்ததும் அபிஷேக் ராஜா தான். வீட்டிற்குள்ளும் சரி, வீட்டிற்கு வெளியிலும் சரி அதிகமானவர்களிடம் வெறுப்பை சம்பாதித்தார்.

21 வது நாளில் எலிமினேட் செய்யப்பட்டு, வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக், நிகழ்ச்சியின் 47 வது நாளில் வைல்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்துள்ளார். இவரின் ரீஎன்ட்ரி பலருக்கு அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் கொடுத்துள்ளது.

பிரபல யூட்யூப்பரான அபிஷேக், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்ற இரண்டாவது நாளே வீட்டில் உள்ள ஹவுஸ்மேட்கள் அனைவரை பற்றியும் ரெவ்யூ கொடுத்தார். முதல் வார இறுதியில் வந்த கமலும் போட்டியாளர்கள் பற்றி ரெக்யூ சொல்லும் படி கேட்டார். இது பலரையும் ரசிக்க வைத்தது. இதை வைத்தே கமலும் அபிஷேக்கை கலாய்த்தார். இதையும் ரசிகர்கள் ரசித்தனர்.

English summary

Kamal asked to abhishek raaja that review about nominated contestants. abishek gave review with funny way. housemates enjoyed his speech. kamal also appreciate his way of review with maturity words.