பிக்பாஸில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய கமல்...கேக், சோறு கேட்டு கோரஸ் பாடிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஐந்தாவது வாரத்தின் நிறைவுப்பகுதியை எட்டி உள்ளது. அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி 35 நாட்களை கடந்து வந்துள்ளது.

67 வது பிறந்தநாள் காணும் கமல்... ட்விட்டரில் வாழ்த்து பகிர்ந்த பிரபலங்கள்

வார இறுதியான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கமல் வரும் எபிசோட்கள் ஒளிபரப்பாகிறது. இதில் ஐந்தாவது வாரத்தின் கடைசி நாளும், ஞாயிற்றுக்கிழமையுமான இன்று, இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதை கமல் அறிவிக்க உள்ளார். பெரும்பாலான தகவல்கள் சுருதி வெளியேற போவதை உறுதி செய்துள்ளன.

English summary

In bigg boss tamil season 5 first promo for today's episode, kamal birthday celebration takes place in bigg boss show. contestants asked kamal to send cake and food to the people in bigg boss house. fans commented their wishes to kamal.