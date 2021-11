ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் எவிக்ஷன் உண்டு...இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் இவரா?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 34 வது நாளை எட்டி உள்ளது. ஐந்து வாரங்கள் நிறைவடைய போகும் நிலையில் இதுவரை 4 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். ஐந்தாவதாக வெளியேற போகிறவர் யார் என்பது இந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

மரணத்துடனான உரையாடலாக அமைந்துள்ளது “ விநோதய சித்தம்” நாடகம்...கமல்ஹாசன் பாராட்டு !

ஐந்தாவது வாரத்தில் தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. வீட்டில் உள்ளவர்களை பார்க்க மாகாபா ஆனந்த், மதுரை முத்து, வெட்டுக்கிளி பாலா உள்ளிட்டோர் கெஸ்ட்டாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றனர். அதைத் தொடர்ந்து கேப்டன்சி டாஸ்கிற்காக வீட்டில் உள்ளவர்களுக்குள் அடிதடி சண்டை நடைபெற்றது.

English summary

Latest buzz says that suruthi and abinay are in danger zone this week. these two have got less number of votes when comparing to others. at the same time, more chances are for suruthi to walk out. after she stole coin from thamarai, her voter number gets decreasing.