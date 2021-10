அக்ஷராவிற்கும் பாவனிக்கும் என்ன தான் பிரச்சனை... குழம்பிப் போன கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 20 வது நாளான இன்று, கடந்த வாரத்தில் டாஸ்கின் போது நடைபெற்ற பல்வேறு விவகாரங்கள், குழப்பங்கள் பற்றி கமல் பேசினார். வழக்கமாக வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் பற்றி பேசி விட்டு, பிறகு பிரச்சனை, பஞ்சாயத்து, கண்டிப்பு என செல்வார் கமல்.

ஆனால் இன்று வந்ததும் நேரடியாக பிரச்சனைகளை பேச துவங்கி விட்டார். அது சோஷியல் மீடியாவில் அதிக அளவிலான ரசிகர்கள் கேட்டதன் படி பிரியங்கா மற்றும் அபிஷேக் செய்த விஷயங்கள் பற்றி நேரடியாக கேட்டு, அவர்களை பதில் சொல்ல முடியாமல் திணற வைத்தார். தாங்கள் நினைத்ததை கமல் அப்படியே கேட்கிறாரே என இதை வரவேற்றனர்.

English summary

kamal tried to conclude misunderstanding issue between akshara and pawni. but both of them are argued infront of kamal also. because of that kamal confused and announced both of them are saved.