பாவனி, நிரூப், வருண் சஞ்சீவிடம் புட்டு புட்டு வைத்த கமல்...கன்ஃபஷன் ரூம் கன்ஃப்யூஷன் ரூம் ஆகிடுச்சே

சென்னை : பிக்பாசில் நேற்று போட்டியாளர்களை தனித்தனியாக கன்ஃபஷன் ரூமிற்கு அழைத்து அவர்களின் நிறை, குறைகளை புட்டு புட்டு வைத்தார் கமல். இதில் சிலருக்கு கமல் சொன்ன அட்வைஸ் புரியாமல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியதை போல் முகத்தை வைத்திருந்தனர்.

போட்டியின் 83 வது நாளான நேற்று, கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள், அமீரின் குடும்பத்தினர் வருகை, குடும்பத்தினருடனான நெகிழ்ச்சி தருணங்கள் பற்றி கமல் பேசியது என கலகலப்பாக சென்று கொண்டிருந்தது. திடீரென பிரியங்கா - நிரூப் சண்டை பற்றியும், நிரூப் மிக கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி திட்டியதையும் பற்றி பேசி சீரியசாக்கினார் கமல்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday episode, Kamal called contestants into confession room and talked about their plus and minus. He motivated each and every one with simple and crishpy words.