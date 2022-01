பிக்பாஸ் அல்டிமேட் எதற்காக...அதிலும் நான் ஏன்....கமல் சொன்ன அசத்தல் விளக்கம்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் எதற்காக, அதையம் தான் தொகுத்து வழங்க வந்தது எதற்காக என நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலேயே சூப்பரான விளக்கம் கொடுத்து அசத்தி உள்ளார் நடிகர் கமல். இந்த பதில் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் இன்று துவங்கப்பட்டது. இதன் துவக்க விழா ஹாட் ஸ்டாரில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இதில் ஃபீனிக்ஸ் பறவையில் சிறகுகள் விரித்த மேடையின் மத்தியில் இருந்து கமல் வருவதாக மிக பிரம்மாண்டமாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டது.

English summary

Bigg boss ultimate begins with grand launch. From the beginning kamal explains why this bigg boss ultimate and why he will host this show. he also show the bigg boss ultimate new house.