விக்ரம் படத்திற்காக 60 டிக்கெட்களை வாங்கிய கமல் ரசிகர்...என்ன செய்திருக்கார் பாருங்க

சென்னை : கமல் ரசிகர்கள் ஒருவர் விக்ரம் படம் பார்ப்பதற்காக 60 டிக்கெட்களை வாங்கி உள்ளார். இதுக்கே ஷாக் ஆகி விடாதீர்கள். அந்த டிக்கெட்களை வைத்து அவர் செய்துள்ள காரியத்தை கேட்டால் நிச்சயம் டென்சன் ஆகாமல் இருக்க முடியாது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ள இந்த படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. படக்குழுவினரின் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தான் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்து படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

இந்த பாடல்களை பாடியது இவரா...இதுவரை தெரியலியே...மறைவிற்கு பிறகு கொண்டாடப்படும் கேகே

English summary

Kamal's fan from Hyderabad bought about 60 tickets for himself and has stashed it around him in a heart like struture and has posted the photo on twitter. Captioning the photo kamal fan the acto's fan named Chandra got 60 tickets for Vikram in Hyderabad.