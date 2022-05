அடுத்த படங்களில் பிஸியாகும் கமல்...கைவிடப்படுகிறதா இந்தியன் 2 ?

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு கமல் அடுத்தடுத்து நடிக்க போகும் படங்களில் நடிக்க போவதாகவும், அடுத்து கமலை யாரெல்லாம் இயக்க போகிறார்கள் என்ற லீஸ்டும் வெளியாகி வருகிறது. இதனால் இந்தியன் 2 படத்தின் நிலை என்ன, படம் கைவிடப்படுகிறதா என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.

விஸ்வரூபம் 2 படத்திற்கு பிறகு கமல், டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வந்தார். 2020 ம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் படப்பிடிப்பு தளத்தில் கிரைன் விபத்தில் 3 பேர் பலியான சம்பவம் காரணமாக ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. அதற்கு பிறகு கொரோனா, லாக்டவுன் காரணமாக படப்பிடிப்பை தொடர முடியாமல் போனது.

லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு தேர்தல் வேலைகளில் கமல் பிஸியானார். இதனால் அந்நியன் இந்தி ரீமேக், ராம் சரணுடன் தெலுங்கு படம் ஆகியவற்றின் அறிவிப்பை வெளியிட்டார் ஷங்கர். ஆனால் இந்தியன் 2 படத்தை முடிக்காமல் ஷங்கர் வேறு எந்த படத்தையும் இயக்க கூடாது என தடை கேட்டு கோர்ட் வரை சென்றது லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இதில் ஷங்கர் மற்ற படங்களை இயக்க தடை விதிக்க கோர்ட் மறுத்து விட்டது.

MBA படிக்க தான் சென்னைக்கு வந்தேன்... இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!

English summary

Currently Kamal and dirctor Shankar are busy in their respective projects. Kamal ready to commit on back to back projects. Shankar was busy in RC 15 till 2023. So chances are less for Indian 2 shooting resume. Some talks going in kollywood circle that Indian 2 project was dropped.