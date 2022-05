ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த கமல்...இது வேற லெவல் ப்ரோமோஷனா இருக்கே

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்காக கமல் செய்து வரும் ப்ரோமோஷன் வேலைகள் வேற லெவலில் உள்ளது. ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் கமல் செய்து வரும் ப்ரொமோஷன் அனைவரையும் அசர வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. 5 மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படம் பற்றி வெளியாகும் தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் அனைவருக்கும் படம் பற்றிய ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

For Vikram movie promotion, Kamal gave surprised to his fans. In promotion program, fans shared their opinion about Kamal. On that moment, Kamal came and stand behind the fan and interept the speech. This video becomes trendhing social media. Earlier late Kannada actor Puneeth Rajkumar, Malayalam actor Mohanlal also follow this english tv channel style.