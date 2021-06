கமல் – மகேஷ்பாபு இணையும் பிரம்மாண்ட படம்...இயக்கப் போவது இவர் தானாம்

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாக தென்னிந்திய படங்களுக்கு உலக அளவில் மவுசு அதிகரித்துள்ளது. பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த, ஃபேவரெட் படங்களாக இவை மாறி உள்ளன. பாடல், படம் என அனைத்திலும் பல சாதனைகளை இந்த படங்கள் படைத்து வருகின்றன.

குறிப்பாக பாகுபலி, கேஜிஎஃப், 2.ஓ, மாஸ்டர் போன்ற படங்கள் பல மடங்கு அதிக வசூலை பெற்றுள்ளன. இதனால் பான் இந்தியன் படங்களுக்கு ரசிகர்கள் இடையே வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் தென்னிந்திய மெகா ஸ்டார்களை ஒன்றாக இணைத்தும் எடுக்கப்படும் படங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

Tollywood circles is that talks are on with Kamal Haasan and Mahesh Babu to unite for a new pan Indian biggie to be directed by A.R. Murugadoss.