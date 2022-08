இந்தியன் 2 ஷுட்டிங் துவங்குவது எப்போ...வெளியான அசத்தல் தகவல்

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து 1996 ம் ஆண்டு ரிலீசான படம் இந்தியன். லஞ்சத்திற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

20 ஆண்டுகள் கழித்து ஷங்கரும் கமல்ஹாசனும் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து இந்தியன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்க உள்ளதாக அறிவித்தனர். 2017 ம் ஆண்டு இந்த படத்தின் தயாரிப்பு வேலைகள் துவங்கப்பட்டது.

ஆனால் ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏற்பட்ட கிரேன் விபத்தில் தொழிலாளர்கள் சிலர் உயிரிழந்ததால் 2020 ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. அதற்கு பிறகு கொரோனா, லாக்டவுன், வழக்கு என தொடர்ந்து ஷுட்டிங் தள்ளி போனது.

