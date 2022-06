இது பிக் பாஸ் புரமோ இல்லை.. விக்ரம் ஓடிடியில் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா? கமல் வெளியிட்ட மாஸ் அறிவிப்பு!

சென்னை: டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் கமல்ஹாசன் கோட் சூட் உடன் தோன்றிய உடனே பிக் பாஸ் சீசன் 6ன் புரமோவா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து ஏமாற வேண்டாம், இது பிக் பாஸ் புரமோ இல்லை.. அதுக்கும் மேல!

Vikram படம் BlockBuster-க்கும் மேல! Devi Sri Prasad | Kamal Haasan *Kollywood | Filmibeat Tamil

ஆம், தமிழ் சினிமாவுக்கு எதுவும் செய்யாமல் சில மேடைகளில் சில பிரபலங்கள் ஏளனமாக பேசி வந்த நிலையில், நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் என படத்தை இறக்கி வசூல் வேட்டையை நடத்திய கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் அறிவிப்பு தான் இது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில் மற்றும் சூர்யா நடித்துள்ள விக்ரம் இன்னமும் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Kamal Haasan announces Vikram OTT release date in a brand new promo out now in Disney Plus Hotstar. Vikram will streaming on Disney plus Hotstar from July 8th.