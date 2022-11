பாத்ரூமில் கதறி கதறி அழுத தனா.. ஊழல்வாதின்னு வெளுத்து விட்ட கமல்.. இந்தியன் தாத்தாவாவே மாறிட்டாரு!

சென்னை: தனலட்சுமி கல்லா பெட்டியில் இருந்த காசை பதுக்கியதை வைத்து பத்தாயிரம் கோடி பணத்துடன் நாட்டை விட்டே ஓடியவர்களை வெளுத்து வாங்கி இருந்தார் கமல்ஹாசன்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் கொடுக்கப்படும் டாஸ்க்குகள் எல்லாமே சமுதாய பிரச்சனைகளுடன் கனெக்ட் செய்யும் விதமாகவும் அரசியல் கருத்தை எடுத்து சொல்லும் விதமாகவும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

கமல்ஹாசன் ஊழலுக்கு எதிராக இந்தியன் தாத்தாவாகவே மாறி பேசிய நிலையில், தனலட்சுமி ஓடிப் போய் பாத்ரூமில் கதறி கதறி அழுத காட்சிகள் ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளன.

English summary

Kamal Haasan blasts Dhanalakshmi and she cried loudly in bathroom shocks Bigg Boss Tamil fans. Kamal talks about against bribe and he uses Dhanalakshmi scenario for that.