அமெரிக்கா பறக்கும் கமல்...எதுக்குன்னு தெரிஞ்சா ஆடிப் போயிடுவீங்க?

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய விக்ரம் படத்தின் பிளாக் பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு கமல் செம பிஸியாகி விட்டார். அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி, அவர் நடிக்க உள்ள படங்கள் பற்றிய தகவல்களும் வெளியாகி வருகின்றன.

சமீபத்தில் டிவி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட கமல், விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து தான் அடுத்ததாக டைரக்டர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார்.

மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் கமல் நடிக்கும் உள்ள படமும் மல்டி ஸ்டார் படம், இது தேவர்மகன் 2 ஆக இருக்கலாம் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இந்த படம் பற்றி எந்த தகவலும் இதுவைர வெளியாகவில்லை.

English summary

Now news has come in that Kamal has flown to the USA to prepare for the long pending 'Indian 2' directed by Shankar. It is said that he will be working with top makeup artists there to get his old man look to perfection.