சென்னை: கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர் விஜய்யின் தளபதி 67 படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிகர் விஜய்யின் 48வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட் வருமா என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு, முதலில் தளபதி 66 கொண்டாட்டம் தான் என நடிகர் விஜய் ஒன்றுக்கு மூன்று போஸ்டர்களை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

காலையில் இருந்தே ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொல்லி வரும் நிலையில், நடிகர் கமல் நேரடியாக போன் போட்டே வாழ்த்து சொல்லி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முதல் இரண்டு ரஜினி...இது மட்டும் கேஜிஎஃப் 2 ஸ்டைலில் இருக்கே...வாரிசை இப்படியா கலாய்ப்பது

English summary

Kamal Haasan make a phone call to Vijay and convey his wishes details out by closed circles. Also Thalapathy 67 have some Vikram actors and LCU connection heavy buzz too circulates in social media.