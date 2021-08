பெருமையால் என் நெஞ்சு பெரிதானது; இயக்குநர் விஸ்ணுவர்தனின் ஷெர்ஷா படத்தை பாராட்டிய கமல்!

சென்னை: இயக்குநர் விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் வெளியான இந்தி படமான ஷெர்ஷா படத்தை மனதார பாராட்டி உள்ளார் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன்.

சிறு வயது முதலே சில சினிமாக்கள் ஏன் இப்படி நம்முடைய இந்திய ராணுவத்தை கொச்சைப் படுத்தி காட்டுகின்றனர் என்கிற கோபம் எனக்கு இருந்தது.

ஆனால், ஷெர்ஷா படம் இந்திய ராணுவ வீரர்களின் தியாகத்தை கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தியது பெருமிதத்தை கொடுக்கிறது என புகழாரம் சூட்டி உள்ளார்.

English summary

Kamal Haasan praises Shershaah movie in his twitter handle, he tweeted, “Right from my childhood as a film fan and a patriot's son I resented the way Indian army was depicted in some of our Cinemas. Shershaah is that exception that makes my chest swell with pride for my soldiers”.