அம்பேத்கர் கடிதம் என் கண்களை கலங்கடித்தது.. கண்ணீர் விட்ட கமல்.. என்ன பண்ணாரு தெரியுமா?

சென்னை: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சொந்தங்களுக்கு கடிதம் எழுதி படித்த நிலையில், விக்ரமன் அம்பேத்கருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

அந்த காட்சி 24 மணி நேர எபிசோடில் நீக்கப்பட்ட நிலையில், பெரிய சர்ச்சை வெடித்தது. அதன் பின்னர் அந்த காட்சி ஒரு மணி நேர எபிசோடில் ஒளிபரப்பாகி ரசிகர்களை அமைதியுற செய்தது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஒலித்த ஜெய்பீம் என ரசிகர்கள் விக்ரமன் எழுதிய கடிதத்தை கொண்டாடிய நிலையில், ஞாயிறு எபிசோடில் கமல்ஹாசன் அந்த கடிதம் தன்னை கலங்க செய்தது என பேசி விக்ரமனை வெகுவாக பாராட்டினார்.

English summary

Kamal Haasan praises Vikraman's Ambedkar letter and read his own letter wrote for Gandhi at Bigg Boss Tamil 6 show. He literally cried at the show and praises Vikraman's letter for Ambedkar.