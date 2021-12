அபிஷேக்கை போட்டுக் கொடுத்த அமீர்.. பஞ்சரான பிரியங்கா.. நாக்கை கடித்து ரசித்த ரசிகை.. பரபர புரமோ!

சென்னை: குறும்படம் போடுங்க பிக் பாஸ் என கும்பிடு போட்டு கத்தி டிராமா பண்ணிய பிரியங்காவுக்கு இரண்டாவது புரமோவிலேயே சாட்டை அடி கொடுத்துள்ளார் கமல்ஹாசன் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

கொரோன பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட கமல்ஹாசன் மீண்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை இந்த வாரம் சரவெடியாக ஆரம்பித்துள்ளார்.

இந்த ஃபயர் தான் போன வாரம் மிஸ் ஆச்சு என ரசிகர்கள் இன்றைய எபிசோடுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட கமல்.. மீண்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அதிரடி கம்பேக்.. வைரலாகும் புரமோ!

English summary

Kamal Haasan roasts Priyanka after she says am a strong player before Amir reveals about the real character of Abishek Raja in front of housemates.