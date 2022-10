வேட்டைக்கு ரெடியா? பிக்பாஸ் 6க்கு தயாரான போட்டியாளர்களின் முழு லிஸ்ட்!

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 6ல் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்களின் முழு லிஸ்ட் வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் 5 சீசன்களை தொகுத்து வழங்கிய உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் பிக்பாஸ் சீசன் 6ஐ தொகுத்து வழங்க உள்ளார்.

ஆக்டோபர் 9ஆம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சி துவங்க உள்ளதாக, விஜய் டிவி தரப்பில் இருந்து அதிகார பூர்வ தகவலும் வெளியாகியுள்ளதால், நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆர்வமுடன் உள்ளனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil, which is the Tamil spin-off series of popular reality competition series Bigg Boss, is set to be back with its 6th season soon. Bigg BossTamil 6 Contestants full list