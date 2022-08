ஒரு குட்டி 7 ஸ்டார் ஹோட்டலே உள்ளே இருக்காம்.. கமல் கேரவனில் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா?

சென்னை: முன்னணி நடிகர்களுக்கு மட்டுமே கேரவன் போன்ற வசதிகள் சினிமாவில் வழங்கப்படுவது உண்டு.

கமல்ஹாசன் போன்ற டாப் நடிகர்கள் தங்களுக்கென்றே பிரத்யேக கேரவன்களை வடிவமைத்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

ஒரு குட்டி 7 ஸ்டார் ஹோட்டலே கமல்ஹாசனின் கேரவனுக்குள் இருப்பதாக ஆச்சர்யமூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவை என்னவென்று இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க..

English summary

Kamal Haasan's Caravan is like a mini 7 Star Hotel. It has fully air conditioned and two seperate rooms and more luxurious features and trained drivers. PM Modi and CM Stalin also used it in some occasions also.