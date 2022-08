சேனாபதி ஆன் தி வே...இந்தியன் 2 படத்திற்காக மிரள வைக்கும் கமலின் புதிய லுக்

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து இந்தியன் 2 படத்திற்கு தயாராகி வருகிறார் கமல்ஹாசன். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருக்கும் இந்த படத்தை ஷங்கர் இயக்குகிறார்.

இந்தியன் 2 படத்தின் ஷுட்டிங் ஆகஸ்ட் 24 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. இந்தியன் 2 படத்திற்கு தயாராவதற்காக கமல் கடந்த சில வாரங்களாக அமெரிக்காவில் இருந்து வருகிறார். செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் கமல் இந்தியன் 2 ஷுட்டிங்கில் இணைவார் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்தியன் 2 படத்தில் வித்தியாசமான லுக்கிற்காக ஹாலிவுட் மேக்அப் மேன்களுடன் கமல் ஆலோசனை செய்து வருகிறார்.மேக்அப் சரியாக பொருந்த வேண்டும் என்பதில் கமல் மிக கவனமாக பணியாற்றி வருகிறார்.

English summary

A photo of Kamal Haasan is doing the rounds on social media where the actor has been spotted without a beard and fans are linking this new look to his film look. Kamal Haasan will be returning to Chennai soon, and he will straight away resume the shooting for 'Indian 2'.