வேட்டையாடு விளையாடு 2 ஷுட்டிங் எப்போ ஆரம்பம்...கெளதம் மேனன் கொடுத்த அப்டேட்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் படம் இயக்குவதில் தனக்கென தனி ஸ்டையில் வைத்திருப்பவர் டைரக்டர் கெளதம் மேனன். பிரபலமான டைரக்டர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் இவர்.

கெளதம் மேனன் தற்போது சிம்புவை வைத்து வெந்து தணிந்தது காடு என்ற படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். சிம்பு, சித்தி இத்னானி நடித்துள்ள இந்த படம் செப்டம்பர் 15 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகளை துவக்கி உள்ளார் கெளதம் மேனன். இதன் ஒரு பகுதியாக கெளதம் மேனன் பல பேட்டிகளை அளித்து வருகிறார். சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் இவரிடம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் வேட்டையாடு விளையாடு படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பற்றி கேட்கப்பட்டது.

English summary

Gautham Menon opened up about the most-anticipated 'Vettaiyaadu Vilaiyaadu 2' in a recent interview he said, "The script is getting ready. I talked to Kamal sir about it for 45 minutes before the lockdown. He told me to develop it. Now, they have given me time to tell the story. I am confident that I can narrate a perfect full length story. I want to do the film in the middle of next year."