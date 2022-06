Vikram Box Office Prediction: கமலின் விக்ரம் முதல் நாளில் இத்தனை கோடி வசூலை அள்ளுமா?

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள விக்ரம் திரைப்படம் முதல் நாளில் எத்தனை கோடி வசூலை அள்ளும் என்கிற கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1100 திரையரங்குகளில் அதிகபட்சமாக 800 திரையரங்குகளில் விக்ரம் படம் திரையிடப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு முதல் முறையாக கமல் படத்திற்கு மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டை நடக்குமா? என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

Kamal Haasan’s Vikram Day 1 Box Office Prediction is here. Vikram movie expected to collect 25 crores alone in Tamil Nadu at Day 1 and it will collect more from all over the world.