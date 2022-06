தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல ஓவர்சீஸ்லையும் 100 கோடி வசூலை நெருங்கும் விக்ரம்.. 6 நாட்களில் எவ்வளவு?

சென்னை: வார இறுதி நாட்களில் மட்டுமின்றி வார நாட்களிலும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கமல்ஹாசனின் விக்ரம் திரைப்படம் வசூல் வேட்டையை உலகளவில் நடத்தி வருகிறது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில் மற்றும் சூர்யா நடிப்பில் கடந்த ஜூன் 3ம் தேதி விக்ரம் படம் வெளியானது.

தமிழ்நாட்டில் 90 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ள விக்ரம் திரைப்படம், உலகளவில் 6 நாட்களில் எத்தனை கோடி வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இங்கே காண்போம்..

கைதி படத்துல செத்த அர்ஜுன் தாஸ் விக்ரம் படத்துல எப்படி? லோகேஷ் கனகராஜ் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

English summary

Kamal Haasan’s Vikram Day 6 Box Office Collection crosses 235 crore all over the world and soon it will collect each 100 crore in Tamil Nadu and Overseas stuns Cinema Industry.