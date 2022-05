கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா இணைய இதுதான் காரணமா? லீக்கான வீடியோவால் வெளியான ரகசியம்?

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில் நடித்து வரும் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா இணைந்திருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

விக்ரம் படத்தில் போலீசார் உடன் சூர்யா நடந்து வரும் அதிரடியான காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்து படக்குழுவுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளன.

விக்ரம் படத்தில் சூர்யா என்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறித்த யூகங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Suriya will be seen in Kamal Haasan’s Vikram movie strong buzz and confirmation photos out now. Also Suriya’s Vikram movie scene also leaked buzz trending in social media.