உலகளவில் புயலை கிளப்ப போறாங்க.. ’83’ பட ரிலீஸை அட்டகாசமாக அறிவித்த உலக நாயகன்!

சென்னை: 1983ம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணி முதன் முறையாக உலககோப்பை வென்ற வரலாற்றை கூறும் திரைப்படமாக உருவாகி உள்ள '83' படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார்.

கபில் தேவாக பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தில் தீபிகா படுகோன், ஜீவா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இயக்குநர் கபீர் கான் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் என பான் இந்தியா திரைப்படமாக வெளியாகப் போகிறது.

”The team that took the entire world by storm! Experience the glorious victory of team 83 IN CINEMAS THIS CHRISTMAS. Releasing in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.” – Actor Kamal Haasan announced in his twitter handle.