75 நாட்களை நிறைவு செய்த விக்ரம்...ரூ.500 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்ததா?

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த ஆக்ஷன் பொழுதுபோக்கு படம் விக்ரம். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, அனைத்து தரப்பிலும் வரவேற்பை பெற்றது.

விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்திருந்த இந்த படத்தில் சூர்யா, ரோலக்ஸ் ரோலில் கெஸ்ட் ரோல் செய்திருந்தார். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்த இந்த படம் தமிழகத்தில் இதுவரை எந்த படமும் பெறாத வசூல் சாதனையை படைத்தது.

படம் ரிலீசாகி இரண்டு மாதம் கடந்த போதும் விக்ரம் படத்தை பார்க்க தொடர்ந்து பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். 4 ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு கமல் நடித்த இந்த படம் அவருக்கு மிகப் பெரிய கம் பேக்காக அமைந்தது.

English summary

The dream run of director Lokesh Kanakaraj's action entertainer 'Vikram', featuring actors Kamal Haasan, Vijay Sethupathi and Fahadh Faasil in the lead, continues, with the film now having completed 75 days in theatres.