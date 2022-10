பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் குறை சொல்லணும்னா.. ஆயிரம் சொல்லலாம்.. பிரஸ் மீட்டில் கமல் பேச்சு!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பார்த்து விட்டு கமல் பேசிய பேச்சு சமூக வலைதளத்தில் மிகப்பெரிய விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றிமாறனை தொடர்ந்து ராஜ ராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து என்கிற மதமே கிடையாது என்று அதிரடியாக பேசி உள்ளார்.

மேலும், பொன்னியின் செல்வன் படம் குறித்து அவர் பேசியதும் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

Ponniyin Selvan Box Offce: ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் வேற.. 6 நாட்களில் பொன்னியின் செல்வன் வசூல் இத்தனை கோடியா?

English summary

Kamal Haasan talks about Ponniyin Selvan criticism openly and he praises the movie and Mani Ratnam's beautiful making. He also appreciates all the actors extradinory work after watching the movie in theater.