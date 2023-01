Bigg Boss Tamil 6 Grand Finale: எனக்கு பிடிச்சது தமிழ்நாடு.. தமிழகம் கூட இல்லை.. கமல் பளிச்!

சென்னை: பிக் பாஸ் கிராண்ட் ஃபினாலே நிகழ்ச்சியில் இந்த சீசன் போட்டியாளர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகின்றன. அதற்கு நடுவே கமல் இந்த சீசன் போட்டியாளர்களுடன் பேசிய கலந்துரையாடலில் மீண்டும் தமிழ்நாடு முழக்கம் ஒலித்தது அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

தமிழகம் என ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பேசியதில் இருந்தே இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு தமிழ்நாட்டில் பல பெண்களும் தமிழ்நாடு கோலம் போட்டு பதிலடி கொடுத்து வந்தனர்.

டிடி நீலகண்டன் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் சென்ற போது கூட விக்ரமனை வைத்து தமிழ்நாடு பெருமைகளை பேச வைத்திருந்தார். இந்நிலையில், கிராண்ட் ஃபினாலே நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் தமிழ்நாடு பற்றி உரக்க பேசியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Kamal Haasan talks about Tamil Nadu in Bigg Boss Tamil 6 Grand Finale grabs more attention from fans and Tamil audience all around the world. Kamal says he likes Tamil Nadu not Tamizhagam in his speech at Grand Finale.