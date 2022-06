அப்படி செஞ்சா.. மல்லாக்கப் படுத்துக்கிட்டு துப்புறேன்னு அர்த்தம்.. விக்ரம் வெற்றி விழாவில் கமல்!

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில், நரேன் மற்றும் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான விக்ரம் திரைப்படம் 350 கோடி ரூபாயை உலகளவில் நெருங்கி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 75 கோடிக்கும் அதிகமாக ஷேர் கிடைத்திருப்பதாக நேற்று நடந்த விக்ரம் வெற்றி விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்வமாகவே அறிவித்து விட்டார்.

இந்நிலையில் விக்ரம் விழாவில் பேசிய கமல்ஹாசன் தளபதி 67 படம் பற்றி பேசியது ரசிகர்களை கொண்டாட்டத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

“ விக்ரம்“ வெற்றிக்கு காரணம் இதுதான்.. உண்மையை உடைத்த லோகேஷ் கனகராஜ் !

English summary

Kamal Haasan talks about Thalapathy 67 and Vikram 3 at Vikram success bash makes Vijay fans very happy. Kamal Haasan also promises to Lokesh Kanagaraj if any help needs for Thalapathy 67, i will ready to help.