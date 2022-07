நாயகன் மீண்டும் வர்றார்...உதயநிதியை தயாரிக்கும் கமல்ஹாசன்

சென்னை : விநியோகஸ்தர், தயாரிப்பாளர், நடிகர், அரசியல் தலைவர் என பல பரிமாறங்களைக் கொண்டவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். பல படங்களில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்த உதயநிதி, ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தின் மூலம் ஹீரோவானார். முதல் படமே ஹிட்டானதால் பல படங்களில் நடிக்க துவங்கினார்.

இவர் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். ஆரம்பத்தில் இந்த நிறுவனம் பெரிய ஸ்டார்களின் படங்களை மட்டும் வெளியிட்டு வந்தது, பிறகு தயாரிக்கவும் செய்தது.

தற்போது தமிழ் சினிமாவில் உருவாகி உள்ள பெரும்பாலான படங்களை கைப்பற்றி, ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தான் வெளியிட்டு வருகிறது. ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் துவங்கப்பட்டு 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. இதனை கொண்டாடும் விதமாக சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்பட்டது.

