ஆதாம் எங்கிருக்காரு.. மீண்டும் கமல்ஹாசனை மொக்கைப் பண்ண ஜிபி முத்து.. தெறிக்கும் புரமோ 2!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ன் முதல் போட்டியாளராக வீட்டிற்குள் நுழைந்த ஜிபி முத்து, "என்ன ஒருத்தரையும் காணுமே எனக்கு பயமா இருக்குமே" என பயந்த நிலையில், உங்களுக்கே இப்படின்னா அப்போ ஆதாமுக்கு எப்படி இருந்துருக்கும் என கமல் வழக்கம் போல தத்துவமாக பேச நினைக்க, "ஆதாமா அது யாரு" என ஜிபி முத்து பதிலுக்கு கேட்ட உடனே 6வது சீசன் மீது அனைவரது கவனமும் திரும்பியது.

கமல்ஹாசன் பைபிளில் வரும் ஆதாம் ஏவாள் பற்றி ஜிபி முத்து பேசியது சரியல்ல என தனியாக ஏகப்பட்ட விவாதங்களே ஓடின.

ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களும் குவிந்தன. இந்நிலையில், முதல் வாரத்தில் ஜிபி முத்துவை மீண்டும் வறுத்தெடுக்க நினைத்து அதே பிரச்சனையை கிளப்பி கமல் மொக்கை வாங்கி உள்ளார் என நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

வெள்ளை உடை போல் அவர் உள்ளமும் வெள்ளை..பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஜிபி முத்துவை கொண்டாடும் பிக் பாஸ் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Kamal Haasan try to teach about Adam, but again GP Muthu scores with his innocence scenes showed in Bigg Boss Tamil Season 6 Day 6 promo. Again fans trolling Kamal Haasan for his Adam speech into GP Muthu.