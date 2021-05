தாயாகிய ஆதாரமே...அன்னையர் தினத்தில் உருகிய கமல்

சென்னை : அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு கோலிவுட் நட்சத்திரங்கள் பலரும் மிக நெகிழ்ச்சியாகவும், உருக்கமாகவும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் கமலும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

தனது தாயுடன் எடுத்துக் கொண்ட பழைய ஃபோட்டோவை பகிர்ந்துள்ள கமல், தாயை போற்றி ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் எழுதிய வரிகள் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது. கமலின் இந்த பதிவிற்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகின்றன.

ஆங்கிலத்தில் கமல் எழுதிய பதிவில், அம்மா என்பவர் சாதாரண நபர் அல்ல. என் மனதில் உணர்வாய் இருந்து என்னை சரியான பாதையில் வழிநடத்திச் செல்பவர். ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடன் இருப்பாள். இனிய அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Mother is not just a person anymore. In my mind she is an emotion that moves me in the right direction everytime. Every day of mine is hers too. So yet another happy mother's day.