கலை இருக்கும் வரை நீங்க இருப்பீங்க.. கலாதபஸ்வி கே. விஸ்வநாத்துக்கு கமல்ஹாசன் புகழஞ்சலி!

சென்னை: தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்ற மூத்த இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத் காலமானார். கமல்ஹாசன் நடித்த 'சலங்கை ஒலி' திரைப்படத்தை இயக்கியவர் கே. விஸ்வநாத். மறைந்த தனது கலையுலக குருவுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது கைப்பட எழுதிய புகழஞ்சலி கடிதத்தை ட்வீட்டாக போட்டு மாஸ்டருக்கு ராயல் சல்யூட் வைத்துள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இந்திய சினிமாவின் இணையற்ற இயக்குநராக திகழ்ந்தவர் இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத். ஒளிப்பதிவாளராக சினிமாவில் அடியெடுத்து வைத்த விஸ்வநாத் 1965ம் ஆண்டு இயக்குநராக மாறினார்.

அதன் பின்னர் இவர் இயக்கிய அனைத்து படங்களுமே ஹிட் அடித்தது மட்டுமின்றி விருதுகளையும் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

5 தேசிய விருதுகளை வென்ற பிரபல இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத் காலமானார்.. பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் அஞ்சலி

English summary

Kamal Haasan writes a heartfelt note for Late Director K Viswanath. Kamal Haasan acted in Salangai Oli movie which was directed by the great legendary Director K Viswanath and grabs many accolades to Kamal Haasan also.