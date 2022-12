டிஆர்பியில் அடி வாங்கிய பிக் பாஸ்... நெட்டிசன்கள் ட்ரோல்... எண்ட் கார்டு போட ரெடியான கமல்?

சென்னை: விஜய் டிவி தயாரிப்பில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி, தற்போது 6வது சீசனில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி, ஜனவரியில் முடிவுக்கு வரவுள்ளது. பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்களிடம் இதற்கு முன்பு இருந்த வரவேற்பு இல்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ரூல்ஸ் மீறப்படுகிறதா? அமுதவாணனை அழ விட்ட கமல்ஹாசன்!

English summary

Bigg Boss show on Vijay TV has reached its 6th season now. Actor Kamal Haasan is hosting all these 6 seasons. In this case, Kamal has decided to quit Bigg Boss due to low ratings in TRP and elections.