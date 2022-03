நிஜமா தான் சொல்றீங்களா?...கமல்–சூர்யா ஒரே படத்தில் இணைகிறார்களா?

சென்னை : கமல்ஹாசன், சூர்யா இருவரும் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடிக்க போவதாக வெளியான தகவல் கோலிவுட்டிலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆச்சரியம் மற்றும் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் மார்ச் 10 ம் தேதியான நாளை தியேட்டர்களில் 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தியேட்டரில் ரிலீசாக உள்ள சூர்யா படம் என்பதால் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

திடீரென பின் வாங்கும் தியேட்டர்கள்.. எதற்கும் துணிந்தவனுக்கு எதிரியாக மாறிய வலிமை.. என்ன நடக்குது?

English summary

Suriya confirmed that he would join with malayalam director Amal Neeradh. Already Amal told he create a narrate for kamal and suriya in his mind. He also said that both of this heroes give green signal to his works.